Таганрожцев предупреждают, что мошенники используют Пасху для атак на верующих и пожилых людей

В преддверии пасхальных праздников правоохранительные органы фиксируют рост мошеннических атак, нацеленных преимущественно на верующих и пожилых людей. Эксперты платформы «Война с фейками» рассказали о новых схемах обмана и способах защиты от них.

Одной из распространенных схем стали фальшивые сборы «на храм». Злоумышленники массово создают поддельные благотворительные счета, имитирующие нужды церкви, после чего совершают звонки и рассылки от имени вымышленных священнослужителей с просьбой о срочном денежном переводе.

Параллельно в социальных сетях и мессенджерах распространяются уведомления о несуществующих государственных выплатах. Типичное сообщение гласит: «Правительство выделяет 12 000 рублей на праздничный стол к Пасхе. Перейдите по ссылке». Целью является перенаправление пользователей на фишинговые страницы для кражи данных.

Еще один метод предполагает расклейку у храмов объявлений с призывами сделать пожертвование через QR-код. Сканирование такого кода ведет не на официальный ресурс, а на мошеннический сайт, где можно лишиться как средств, так и персональной информации.

Специалисты рекомендуют переводить пожертвования лично в храме либо использовать для онлайн-платежей только официальные сайты епархий или проверенные платформы конкретного прихода. Не следует переходить по ссылкам из сообщений от неизвестных отправителей, сканировать QR-коды с подозрительных листовок или реагировать на звонки и рассылки от незнакомых лиц, представляющихся священнослужителями. Также важно игнорировать обещания выплат, которые не анонсируются на официальных государственных ресурсах. Повышенная бдительность и информированность близких помогут избежать финансовых потерь.

Иллюстрация telegram-канал «Война с фейками»