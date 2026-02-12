Главная » Новости Таганрога

Таганрожцам рассказали, в чем состоит основная проблема донорского движения

В ближайшую субботу, 14 февраля, отмечается День донора.

Значение для современной медицины донорского движения трудно переоценить. Ежедневно в медицинской практике врачи сталкиваются с необходимость переливания пациентам крови – будь то последствия аварии, тяжелая операция, лечение онкологических заболеваний или помощь новорожденным. Случаются и экстренные ситуации, когда счет идет на минуты, а запас донорской крови – это главный ресурс медиков.

В то же время основная проблема донорского движения — исчерпаемость ресурса. Установлено, что для нормального обеспечения населения кровью на каждую тысячу человек должно приходиться 40 доноров. Стать донором крови может любой здоровый человек от 18 лет весом более 50 кг.

Специалисты таганрогской Станции переливания крови рассказали основные рекомендации для тех, кто хочет стать донором и как подготовиться к сдаче крови и ее компонентов. В день процедуры не рекомендуется употреблять жареную, жирную, острую и копченую пищу, а также молочные продукты, яйца и масло. Утром рекомендуется легкий завтрак — нельзя сдавать кровь натощак. Рекомендуется пить сладкий чай, морсы, соки, минеральную воду, есть хлеб, овощи и фрукты (кроме бананов). За 3 часа до сдачи крови воздержаться от курения, а за 48 часов — от употребления алкоголя. За 72 часа до процедуры нельзя принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгин.

14 февраля отмечается как национальный День донора. Цель этого праздника — привлечь внимание к важности донорства и его роли в спасении жизней, расширить круг потенциальных доноров, привлечь новых и поддержать уже существующих, развеять мифы и предубеждения о донорстве.

Таганрожцы для сдачи крови могут обратиться в Таганрогский филиал «Станция переливания крови» по адресу пер. Каркасный, 5.

