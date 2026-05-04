Таганрожцам предлагается написать «Диктант здоровья»

Второй этап Всероссийской санитарно-просветительской акции стартует сегодня, 4 мая.

Роспотребнадзор сегодня, 4 мая, запускает второй этап Всероссийской санитарно-просветительской акции «Диктант здоровья». Он продлится до 22 мая.

Новый тематический трек получил название «Движение – жизнь. Питаемся правильно». Участники акции узнают, как разминка помогает избежать травм, почему восстановление после нагрузок не менее важно, чем сами упражнения, и как привить детям любовь к физической активности. Также организаторы расскажут о принципах составления сбалансированного рациона, о том, где содержатся критически значимые нутриенты и чем они опасны, и почему важен не только состав пищи, но и режим питания.

Пройти «Диктант здоровья» можно в онлайн-формате на официальном портале акции диктант-санпросвет.рф. Кроме того, теперь доступен вариант через бота в мессенджере @dictation_bot — для этого достаточно перейти по ссылке и написать «старт». Каждый желающий сможет ответить на вопросы, увидеть правильные ответы с подробными пояснениями экспертов и получить электронный сертификат участника.

Фото: Роспотребнадзор