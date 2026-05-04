Главная » #В стране

Таганрожцам предлагается написать «Диктант здоровья»

На чтение 1 мин Просмотров 12 Опубликовано

Второй этап Всероссийской санитарно-просветительской акции стартует сегодня, 4 мая.

#В стране

Роспотребнадзор сегодня, 4 мая, запускает второй этап Всероссийской санитарно-просветительской акции «Диктант здоровья». Он продлится до 22 мая.

Новый тематический трек получил название «Движение – жизнь. Питаемся правильно». Участники акции узнают, как разминка помогает избежать травм, почему восстановление после нагрузок не менее важно, чем сами упражнения, и как привить детям любовь к физической активности. Также организаторы расскажут о принципах составления сбалансированного рациона, о том, где содержатся критически значимые нутриенты и чем они опасны, и почему важен не только состав пищи, но и режим питания.

Пройти «Диктант здоровья» можно в онлайн-формате на официальном портале акции диктант-санпросвет.рф. Кроме того, теперь доступен вариант через бота в мессенджере @dictation_bot — для этого достаточно перейти по ссылке и написать «старт». Каждый желающий сможет ответить на вопросы, увидеть правильные ответы с подробными пояснениями экспертов и получить электронный сертификат участника.

Фото: Роспотребнадзор

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

здоровье новости Роспотребнадзор Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru