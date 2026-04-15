Главная » Город

Таганрожцам напоминают о правилах пожарной безопасности

На чтение 2 мин Просмотров 16 Опубликовано

Основными причинами возникновения пожаров в быту являются нарушения правил пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем.

К таким нарушениям относятся: курение в постели в нетрезвом виде, использование неисправных самодельных электронагревательных приборов, неправильное устройство печей, каминов, сжигание мусора, пал сухой травы.

В целях недопущения пожаров в быту соблюдайте следующие правила:

  • спички, зажигалки, сигареты храните в местах, не доступных детям, не допускайте шалости детей с огнем;
  • не оставляйте малолетних детей без присмотра и не поручайте им наблюдение за включенными электро- и газовыми приборами;
  • не оставляйте без присмотра работающие газовые и электробытовые приборы, не применяйте самодельные электроприборы.

Если вы почувствовали в квартире запах газа:

  • перекройте все газовые краны;
  • не включайте электроосвещение и электроприборы;
  • не пользуйтесь открытым огнем (может произойти взрыв);
  • проветрите помещение и вызовите аварийную службу по телефону «04».

Не допускайте эксплуатации ветхой электропроводки, не крепите электропровода на гвоздях и не заклеивайте их обоями. Не допускайте использование нестандартных электро предохранителей «жучков». Не пользуйтесь поврежденными электрическими розетками, вилками и т.д. Не храните в подвалах жилых домов горюче-смазочные материалы, бензин и т.п.

Не загромождайте мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях. Не допускайте установки хозяйственных ящиков и мебели на лестничных площадках и в коридорах общего пользования. Не разжигайте костры вблизи строений и не допускайте пала сухой травы. Запрещается перекрывать внутри дворовые проезды различными предметами.

Действия в случае возникновения пожара:

  • при пожаре немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «01» или «112»;
  • сообщить точный адрес, где и что горит, этаж, подъезд, кто сообщил;
  • организуйте встречу пожарных подразделений;
  • не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания, незначительные очаги пожара можно потушить огнетушителем, водой, кошмой или плотной тканью;
  • примите меры по эвакуации людей и материальных ценностей;
  • не допустимо бить в окнах стекла и открывать двери – это приводит к дополнительному развитию пожара.

Помните! Соблюдение правил пожарной безопасности – долг каждого гражданина. Пожар легче предупредить, чем потушить!

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru