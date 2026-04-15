Таганрожцам напоминают о правилах пожарной безопасности

Основными причинами возникновения пожаров в быту являются нарушения правил пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем.
К таким нарушениям относятся: курение в постели в нетрезвом виде, использование неисправных самодельных электронагревательных приборов, неправильное устройство печей, каминов, сжигание мусора, пал сухой травы.
В целях недопущения пожаров в быту соблюдайте следующие правила:
- спички, зажигалки, сигареты храните в местах, не доступных детям, не допускайте шалости детей с огнем;
- не оставляйте малолетних детей без присмотра и не поручайте им наблюдение за включенными электро- и газовыми приборами;
- не оставляйте без присмотра работающие газовые и электробытовые приборы, не применяйте самодельные электроприборы.
Если вы почувствовали в квартире запах газа:
- перекройте все газовые краны;
- не включайте электроосвещение и электроприборы;
- не пользуйтесь открытым огнем (может произойти взрыв);
- проветрите помещение и вызовите аварийную службу по телефону «04».
Не допускайте эксплуатации ветхой электропроводки, не крепите электропровода на гвоздях и не заклеивайте их обоями. Не допускайте использование нестандартных электро предохранителей «жучков». Не пользуйтесь поврежденными электрическими розетками, вилками и т.д. Не храните в подвалах жилых домов горюче-смазочные материалы, бензин и т.п.
Не загромождайте мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях. Не допускайте установки хозяйственных ящиков и мебели на лестничных площадках и в коридорах общего пользования. Не разжигайте костры вблизи строений и не допускайте пала сухой травы. Запрещается перекрывать внутри дворовые проезды различными предметами.
Действия в случае возникновения пожара:
- при пожаре немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «01» или «112»;
- сообщить точный адрес, где и что горит, этаж, подъезд, кто сообщил;
- организуйте встречу пожарных подразделений;
- не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания, незначительные очаги пожара можно потушить огнетушителем, водой, кошмой или плотной тканью;
- примите меры по эвакуации людей и материальных ценностей;
- не допустимо бить в окнах стекла и открывать двери – это приводит к дополнительному развитию пожара.
Помните! Соблюдение правил пожарной безопасности – долг каждого гражданина. Пожар легче предупредить, чем потушить!