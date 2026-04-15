Таганрожцам напоминают о правилах пожарной безопасности

Основными причинами возникновения пожаров в быту являются нарушения правил пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем.

К таким нарушениям относятся: курение в постели в нетрезвом виде, использование неисправных самодельных электронагревательных приборов, неправильное устройство печей, каминов, сжигание мусора, пал сухой травы.

В целях недопущения пожаров в быту соблюдайте следующие правила:

спички, зажигалки, сигареты храните в местах, не доступных детям, не допускайте шалости детей с огнем;

не оставляйте малолетних детей без присмотра и не поручайте им наблюдение за включенными электро- и газовыми приборами;

не оставляйте без присмотра работающие газовые и электробытовые приборы, не применяйте самодельные электроприборы.

Если вы почувствовали в квартире запах газа:

перекройте все газовые краны;

не включайте электроосвещение и электроприборы;

не пользуйтесь открытым огнем (может произойти взрыв);

проветрите помещение и вызовите аварийную службу по телефону «04».

Не допускайте эксплуатации ветхой электропроводки, не крепите электропровода на гвоздях и не заклеивайте их обоями. Не допускайте использование нестандартных электро предохранителей «жучков». Не пользуйтесь поврежденными электрическими розетками, вилками и т.д. Не храните в подвалах жилых домов горюче-смазочные материалы, бензин и т.п.

Не загромождайте мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях. Не допускайте установки хозяйственных ящиков и мебели на лестничных площадках и в коридорах общего пользования. Не разжигайте костры вблизи строений и не допускайте пала сухой травы. Запрещается перекрывать внутри дворовые проезды различными предметами.

Действия в случае возникновения пожара:

при пожаре немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «01» или «112»;

сообщить точный адрес, где и что горит, этаж, подъезд, кто сообщил;

организуйте встречу пожарных подразделений;

не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания, незначительные очаги пожара можно потушить огнетушителем, водой, кошмой или плотной тканью;

примите меры по эвакуации людей и материальных ценностей;

не допустимо бить в окнах стекла и открывать двери – это приводит к дополнительному развитию пожара.

Помните! Соблюдение правил пожарной безопасности – долг каждого гражданина. Пожар легче предупредить, чем потушить!