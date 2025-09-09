Главная » Город

Таганрогу на переселение людей из аварийного жилья выделено более 311 млн рублей

Проблема переселения людей из аварийного жилья находится под пристальным вниманием руководства донского региона, принимаются конкретные шаги для ее скорейшего решения. Об этом сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.

По ее словам, в Таганроге начаты выплаты компенсаций собственникам помещений аварийного дома в переулке 17-м Новом, 3. Напомним, что статус аварийного он получил прошлым летом, а в октябре там был введен режим ЧС. На сегодняшний день деньги уже получили 28 семей, работа продолжается.

«Глава донского региона Юрий Слюсарь поручил областному министерству финансов выделить Таганрогу средства из резервного фонда – это более 311 млн рублей. Еще свыше 95 млн рублей предусмотрено на переселение из аварийного жилья в городском бюджете», — отметила Светлана Камбулова.

Ранее мы рассказали, что проблемы Таганрога обсудили Юрий Слюсарь и глава города во время рабочей встречи.

