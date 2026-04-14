Таганрогскому парку культуры и отдыха им. М. Горького сегодня исполняется 220 лет

Он был заложен в 1806 году как Аптечный сад, за годы сменил несколько названий и статусов и сегодня является излюбленным местом отдыха таганрожцев и гостей города.

14 апреля 1806 года, согласно указу барона Кампенгаузена, бывшего тогда губернатором, в Таганроге было положено начало Аптечному саду. Этот сад считается предшественником нынешнего городского Парка культуры и отдыха имени М. Горького. Изначально здесь культивировали целебные растения для нужд морского ведомства, однако довольно скоро это место превратилось в излюбленную зону отдыха для жителей города.

Император Александр I неоднократно посещал этот сад, находя здесь приятное для себя времяпрепровождение. Антон Павлович Чехов в своем письме к сестре от 1887 года упомянул: «Побывал в саду. Звучала музыка. Сад прекрасен».

Таганрогский парк имени Горького является старейшим на юге России и признан объектом культурного наследия регионального значения. История этого парка богата событиями; он носил разные имена и прошел через периоды расцвета и упадка. Начав свое существование в 1806 году как Аптечный сад, он впоследствии трансформировался в Казенный, а затем и Публичный сад.

В статусе Городского сада он претерпел разрушения и восстановления после революционных событий и Великой Отечественной войны. Период наивысшей популярности пришелся на 1960-е годы, а в годы перестройки парк оказался под управлением арендаторов. В конце 1990-х годов Городской парк культуры и отдыха имени М. Горького был преобразован в центр досуга и культуры.

Сегодня он представляет собой не только редкое собрание южно-российской флоры, но и предлагает широкий спектр развлечений, включая аттракционы, игровые зоны и шоу-программы. Это ценный природный памятник, сохранивший свою первоначальную композиционную структуру и уникальные древние деревья.

Фото Сергея Плишенко

