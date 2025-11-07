Таганрогским школьникам расскажут о роли науки в решении экологических проблем

Лекцию проведет старший преподаватель ЮФУ.

Для таганрогских школьников 19 ноября состоится лекция «Роль науки в решении экологических проблем», которую проведет заведующая лабораторией ИНЭП, старший преподаватель ПИШ ЮФУ Анна Сафонова.

Юным таганрожцам расскажут о ключевой роль науки и современных специалистов в решении актуальных экологических проблем. Основное внимание будет уделено вопросам охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности, а также внедрению принципов бережливого производства и ресурсосбережения, сообщает пресс-служба ЮФУ.

Кроме того, школьники Таганрога узнают о современных практиках и инновационных методах контроля качества окружающей среды, перспективных научных разработках, направленных на снижение антропогенного воздействия на природу.

Лекция, которая будет интересна не только детям, но и всем, кто интересуется экологией и современными технологиями в сфере защиты окружающей среды, намечена на 13 часов 19 ноября. Место проведения — конференц-зал ЦГПБ им. А.П. Чехова.

Фото: freepik