Таганрогским школьникам рассказали о действиях при пожаре и защите от дронов

Занятие по гражданской обороне прошло в формате живого диалога с учениками.

Спасатели провели в школе № 32 города Таганрога открытый урок по основам гражданской обороны. Мероприятие было организовано для повышения культуры безопасности среди подрастающего поколения.

Инструктор и спасатели в формате живого диалога объяснили ученикам, что представляет собой гражданская оборона и для чего создана единая государственная система предупреждения чрезвычайных ситуаций. Школьники узнали, как правильно действовать при возгорании в учебном заведении или дома, а также какими способами можно защититься от беспилотных летательных аппаратов.

В завершение занятия ребята познакомились с принципами аварийно-спасательной деятельности и возможностями специальной техники. Каждый участник получил памятку с важной информацией о едином номере вызова экстренных служб «112», доступном круглосуточно и бесплатно для обращения за помощью в любой критической ситуации.

Фото: МКУ «Управление защиты от ЧС» г.Таганрог

