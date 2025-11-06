Таганрогский «Водоканал» сегодня ведет аварийные работы в двух точках в центральной части города

Жителям нескольких улиц на период работ будет ограничено водоснабжение.
Сегодня аварийные бригады «Водоканала» приступили к аварийным работам на системе городского водоснабжения по двум адресам: Комсомольский спуск, 4 и пер. Лагерный, 8.
До окончания работы параметры домов близлежащих улиц будут изменены, сообщили в «Водоканале». Это коснется Комсомольского спуска, а также района, ограниченного ул. Свободы, ул. Инструментальной, ул. Ломакина, пер. Гоголевским, пер. Смирновским.
Фото из архива
