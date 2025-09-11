Таганрогский ученый презентует программы повышения квалификации для всех желающих

Известный в нашем городе профессор ЮФУ Анатолий Непомнящий открывает новые курсы для всех желающих.

В субботу, 13 сентября, с 12.00 до 13.30, в корпусе «И» Таганрогского кампуса ЮФУ (ул. Чехова, 2, аудитория И-114) состоится презентация программ повышения квалификации: «Пост-неклассическое человековедение для образования, воспитания и бизнеса», «Информационно-психологическая безопасность человека и общества», «Интегральные практики достижения здоровья, успеха и безопасности человека в современном мире», «Человек и религия в пост-неклассическом видении».

Автор и ведущий программ – доктор педагогических наук, кандидат технических наук, профессор кафедры психологии и безопасности жизнедеятельности ИКТИБ ЮФУ Анатолий Непомнящий.

Вход свободный, по пропуску или паспорту, возрастных ограничений нет. Телефон для справок: 8 (8634) 361-586.

Фото из архива редакции