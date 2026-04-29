Таганрогский техникум провёл инклюзивный фестиваль «Крылья возможностей»

В стенах Таганрогского технологического техникума питания и торговли (ТТТПиТ) прошел яркий и вдохновляющий инклюзивный фестиваль под названием «Крылья возможностей».

Это событие прошло как настоящий праздник творчества, дружбы и самореализации для молодежи с ограниченными возможностями здоровья.

Особыми гостями фестиваля стали участники Добро.Центра «Луч Надежды». Для них это мероприятие оказалось не просто возможностью провести время в приятной атмосфере, но и шансом познакомиться поближе с деятельностью техникума. Гости смогли увидеть, как организован учебный процесс, почувствовать дух студенческой жизни и ощутить себя частью большого и дружного сообщества.

Центральным событием фестиваля можно считать увлекательный мастер-класс, который подарил участникам незабываемые впечатления. Под руководством опытных наставников ребята смогли раскрыть свой творческий потенциал, освоить новые навыки и, самое главное, насладиться процессом создания чего-то прекрасного своими руками. Это был момент, когда каждый почувствовал себя настоящим творцом, воплощая свои идеи в жизнь.

Фестиваль «Крылья возможностей» – гораздо больше, чем просто очередное мероприятие. Это тщательно продуманное пространство, призванное способствовать творческому развитию и социокультурной адаптации молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Организаторы ставят перед собой амбициозную цель: создать условия, в которых каждый участник сможет проявить себя в полной мере, найти единомышленников, разделяющих его интересы и стремления, и, что особенно важно, почувствовать свою значимость и ценность.

Елена Матяшова, фото предоставлены техникумом

