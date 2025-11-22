Таганрогский «Соцпед» отпраздновал 40-летие

В пятницу, в преддверии отмечаемого 22 ноября Дня психолога, в концертном зале Центра внешкольной работы состоялось торжественное мероприятие, посвященное 40-летию факультета психологии и социальной педагогики Таганрогского института имени А.П. Чехова.

Собравшиеся чествовали в первую очередь профессора Татьяну Даниловну Молодцову – почетного декана этого факультета, которая стояла у его истоков и была его первым деканом, причем на протяжении четверти века.

В своем выступлении Татьяна Даниловна поделилась воспоминаниями о том, как факультет зарождался:

«Мы попросили ректора института, чтобы нам, нашей кафедре педагогики, дали помещение в корпусе на Тургеневском. Тогда кого там только не было. Нам дали аудиторию № 9. Мы были настроены очень по-боевому. Мы сразу решили: будем всех выживать!».

Свое решение они воплотили в жизнь – на благо института, Таганрога и всего донского региона.

Теперь весь этот прекрасный двухэтажный особняк с широкой парадной лестницей занимает один «Соцпед» – именно так свой факультет называют и студенты, и выпускники, и профессорско-преподавательский состав.

Нынешний декан профессор Оксана Музыка с гордостью констатировала такой факт: на протяжении четырех последних лет факультет психологии и социальной педагогики из года в год занимает в институте первые места по всем показателям – по учебной, научной и общественной деятельности.

Директор ТИ имени А.П. Чехова Светлана Петрушенко поздравила коллектив «соцпеда» с юбилеем и вручила ряду преподавателей благодарственные письма.

Заместитель директора института, выпускница «Соцпеда» Ирина Голобородько поблагодарила коллег, в том числе своих бывших преподавателей, за особый подход ко всякому студенту, что помогает студентам, в том числе особенным, раскрыться и состояться в этой жизни.

Оксана Музыка и возглавляемый ею коллектив принимали поздравления от очень многих выпускников и социальных партнеров. Среди поздравителей была и выпускница «Соцпеда» Анна Плужникова, которая ныне трудится в социальном предприятии «Центр Здоровья», более того, её дочь Алевтина Плужникова, призер чемпионата «Абилимпикс», учится в магистратуре родного факультета и одновременно работает вместе с мамой в «Центре Здоровья». Анна Плужникова поблагодарила родной факультет за то, что он и в наше нелегкое время выпускает в мир людей очень добрых и чутких, несущих свет окружающим.

Гостеприимная хозяйка директор Центра внешкольной работы Анастасия Шкурко отметила, что выпускники «Соцпеда», даже если они там учились в разные десятилетия, друг друга магическим образом узнают, а встречаются они везде – в системе образования, в органах власти, в общественных организациях, к слову сама она тоже оказалась выпускницей этого факультета. А её подопечные, воспитанники различных творческих коллективов ЦВР, своими концертными номерами украсили торжество.

Завершилось же оно большим именинным пирогом – тем самым, с курагой, который так любил Антон Павлович Чехов, чье имя носит институт, отмечающий в этом году свое 70-летие, в недрах которого 40 лет назад родился факультет, готовящий психологов, социальных педагогов, педагогов-психологов, то есть людей, профессия которых – помогать и детям, и взрослым быть людьми, причем счастливыми.

