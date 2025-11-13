Главная » Новости Таганрога

Таганрогский психолог-педагог по адаптации особенных детей заняла призовое место на Всероссийском чемпионате

Анастасия Беляева входила в состав команды студентов ведущих донских вузов.

На недавно завершившемся чемпионате «Абилимпикс-2025» Ростовская область продемонстрировала выдающиеся результаты. Команда, состоящая из студентов ведущих вузов региона — ЮФУ, ДГТУ, РИНХ и Таганрогского педагогического института имени А. П. Чехова — проявила высокий уровень подготовки и профессионализма.

Призовое место заняла педагог-психолог детского сада № 51 и студентка Таганрогского педагогического института им. А. П. Чехова Анастасия Беляева. В номинации «Специалист по социальной реабилитации» она завоевала бронзовую медаль, что стало подтверждением её глубоких теоретических знаний и практического опыта. Жюри конкурса высоко оценило её выступление.

«Абилимпикс» — это уникальное движение, которое демонстрирует профессиональные навыки и безграничные возможности людей с инвалидностью. Успех Анастасии не только её личная победа, но и свидетельство высокого качества инклюзивного образования в Таганроге, говорится в сообщении администрации города.

Фото: администрация Таганрога

