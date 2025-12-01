Главная » Культура

Таганрогский проект «Фуфа великолепная» вошел в число победителей грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив — 2026

Всего определены семь донских проектов-победителей  с грантовой поддержкой порядка 40 млн рублей.

По итогам I грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) 2026 года отобраны семь проектов от Ростовской области с грантовой поддержкой порядка 40 млн рублей. Об этом сообщает правительство Дона.

В их числе — проект фестиваля  «Фуфа великолепная», посвященный творчеству народной артистки СССР Фаины Раневской, представленный Городским домом культуры Таганрога. Сумма гранта — более 1 млн рублей.

По словам заместителя губернатора Ростовской области Андрея Фатеева, с 2021 по 2025 год от донского региона подано 1626 заявок на участие в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив на сумму 4,1 млрд рублей. Победителями признаны 156 проектов на сумму 449,5 млн рублей.

Фото из архива

гранты новости Таганрог Фаина Раневская
