Таганрогский музей подводит итоги фотоконкурса «#Явмузее»

Виртуальный фотоконкурс «#Явмузее» завершён. 29 ноября в 16.00 в двусветном зале Дворца Н.Д. Алфераки (Историко-краеведческого музея) состоится торжественная церемония подведения итогов фотоконкурса и награждения победителей.

Фотоконкурс проводится уже третий год. Участники из разных городов нашей страны присылают свои фотографии и впечатления об Историко-краеведческом музее. В этот раз компетентное жюри отметит заслуженными наградами победителей в номинациях «#Явмузее» и «Музей в фокусе».

А победителя интернет-голосования можете выбрать вы, дорогие друзья! Для этого нужно зайти в фотоальбом «#Явмузее» и поставить лайк понравившейся фотографии. Победителем станет участник, который наберёт максимальное количество лайков.

Увидеть работы участников конкурса и сделать свой выбор можно по ссылке.

Фото участников конкурса