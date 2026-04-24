Таганрогский котлостроительный завод провёл турнир по домино

Увлекательная игра не только помогла выявить лучших игроков, но и ещё больше укрепила корпоративный дух, который давно стал визитной карточкой завода.

Руководитель группы дирекции по качеству «Красного котельщика» Алексей Бирюков, занявший первое место в турнире, признается, что ему проще играть, чем рассказывать о секретах домино. Зато, судя по фактам, он готов побеждать. У него с коллегой Вячеславом Рябовым — отличная сыгранная команда. Вместе они демонстрируют уверенную и слаженную игру.

«Всё дело в умении играть, считать и, конечно, в везении», — говорит Алексей, подчеркивая, что успех в домино зависит от комбинации навыков и удачи.

В том, что домино командная игра, уверен котельщик цеха корпусного оборудования Михаил Козырев. Он играет в домино около 10 лет, а на прошедшем турнире добрался до полуфинала.

«Очень важно «поймать» мысли того, с кем играешь в паре, и действовать с ним заодно, — поясняет Михаил. — Это как в работе — многое зависит от партнёра: с одним напарником получится одна партия, с другим выйдет совсем иная».

За всё время увлечения домино Михаил встретил лишь двух «созвучных» ему в этой игре людей, и с одним из них — Владимиром Покусиным — они составили команду на корпоративном турнире. У них будет дополнительный стимул чаще играть в домино — прежде всего, необходимо обсудить тактические ошибки, допущенные на турнире.

О самом мероприятии Михаил отзывается тепло, понимая, что из-за большого количества желающих провести такие игры очень непросто. И благодарен за возможность, предоставленную заводом, переключиться на игру, «перезагрузиться», что позволяет посмотреть свежим взглядом на знакомые и новые производственные задачи.

Особой приметой этого турнира стало то, что в нём задействовали прекрасную половину ТКЗ. Ведущий инженер-конструктор конструкторского бюро Людмила Дмитрова участвовала в состязаниях вместе с супругом. Людмила с мужем увлекаются спортом, очень любят волейбол. А домино стало разновидностью их досуга.

«Домино для меня оказалось не совсем простой игрой. Здесь важны математическое мышление, концентрация в течение всей партии, выбор правильной стратегии, понимание игры партнера», — делится участница.

Приятным открытием для Людмилы стало то, что игроки-мужчины встретили её очень тепло и воспринимали на турнире в качестве равного соперника.

«Я предполагала, что мужчины отнесутся к моей игре скептически и не будут воспринимать всерьёз. Как приятно, что ошибалась. Турнир отличный, море эмоций, хочется так много сказать тёплых слов родному заводу. Благодаря таким турнирам мы чувствуем сопричастность к большому коллективу котлостроителей, где и работают, и отдыхают с умом».

Лидеров турнира, завоевавших победу в увлекательных и непростых партиях, отметили призами и памятными медалями.

1-е место – Алексей Бирюков и Вячеслав Рябов (дирекция по качеству)

2-е место – Владимир Жилин и Руслан Зацаренко (механосборочный цех)

3-е место – Владимир Щербаков (цех корпусного оборудования) и Алексей Краснощёков (техническое управление).

На «Красном котельщике» уверены: сильный коллектив — это не только профессионализм сотрудников, но и их умение находить общий язык, поддерживать друг друга, разделять общие интересы. Именно так и было на корпоративном турнире по домино.

Фото «Красного котельщика»