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Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» инвестирует более 400 млн рублей в выпуск насосных агрегатов

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Новое производство в Таганроге заместит импортные насосы для энергетической отрасли.

#Промышленность

На международной промышленной выставке «Иннопром-2026», которая в эти дни проходит в Екатеринбурге,  Правительство Ростовской области и Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (ТКЗ) подписали соглашение о сотрудничестве. Документ закрепил старт инвестиционного проекта по созданию производства насосных агрегатов, необходимых для энергетической отрасли, информирует официальный портал донского правительства. Подписи поставили генеральный директор ТКЗ «Красный котельщик» Михаил Клугман и министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев.

На реализацию проекта планируется выделить свыше 400 миллионов рублей. Средства будут направлены на создание специализированного производственного участка, приобретение современного оборудования и обучение сотрудников. В результате будут созданы десятки новых рабочих мест с использованием передовых технологий. На заводе планируется выпуск питательных, конденсатных и рециркуляционных электронасосных агрегатов, которые станут российской альтернативой импортным аналогам.

Глава Минпрома Ростовской области Андрей Савельев отметил, что создание собственного производства насосных агрегатов такого класса — не просто расширение продуктовой линейки одного их ведущих предприятий региона.

«Это ответ на современные вызовы и вклад в обеспечение энергетической безопасности страны в условиях, когда зарубежные поставщики насосного оборудования покинули российский рынок. Донской производитель предложит электростанциям отечественное оборудование, что обеспечит стабильность поставок и независимость от внешних факторов», — подчеркнул Савельев.

Питательные и конденсатные насосы являются важным элементом генерирующего оборудования тепловых и атомных электростанций. Локализация их производства в Ростовской области позволит сократить сроки поставок и снизить риски для стратегически значимых энергетических объектов.

На предприятии ведётся активная подготовка к запуску производства, что станет важным шагом в развитии машиностроительного кластера региона и усилении промышленного потенциала юга России.

Ранее мы сообщали о том, что на Иннопром-2026 подписано соглашение о строительстве в Ростовской области завода по выпуску парфюмерии и косметики за 750 млн рублей.

Фото: региональный фонд развития промышленности Ростовской области

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Таганрогская правда

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