30 июля таганрожцы могут стерилизовать своих питомцев по льготной цене

В акции, инициированной управлением ветеринарии Ростовской области, участвуют около двух десятков государственных ветеринарных лечебниц региона.

В Ростовской области продолжается акция по льготной стерилизации животных-компаньонов. Очередное мероприятие, инициированное управлением ветеринарии региона, пройдет в последний четверг месяца — 30 июля.

Стерилизация считается гуманным и цивилизованным методом регулирования численности животных. Она позволяет не допустить появления на свет питомцев, заведомо обреченных на тяжелые условия. Кроме того, процедура снижает риски онкологических заболеваний, продлевает жизнь и выступает гуманным способом контроля популяции бездомных животных. Ветеринарные специалисты призывают жителей Дона ответственно относиться к содержанию питомцев и своевременно обращаться в клинику для проведения стерилизации.

В Таганроге владельцы животных, желающие воспользоваться условиями акции по льготной стерилизации питомцев, могут обратиться в ветклинику по адресу: ул. Котлостроительная, 43. Для участия обязательна предварительная запись по телефону: (863) 464-49-11.

Фото управления ветеринарии Ростовской области.