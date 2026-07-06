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На Дону построят завод по выпуску парфюмерии и косметики за 750 млн рублей

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В Азове планируется строительство современного производственного комплекса для выпуска парфюмерно-косметической продукции.

#Промышленность

Соответствующее соглашение о сотрудничестве между правительством Ростовской области и ООО «ЭКТ», одним из ведущих российских производителей в этой сфере, было подписано на международной промышленной выставке «Иннопром-2026».

Проект предполагает создание высокотехнологичного производства с ориентировочным объемом инвестиций более 750 миллионов рублей. Как отметил министр промышленности и энергетики региона Андрей Савельев, сегодня особое внимание уделяется развитию отечественного рынка и импортозамещению в сегменте парфюмерии и косметики.

«Запуск нового предприятия откроет возможности для производства до 14 миллионов изделий в год. В ассортимент войдут кремы, масла, лосьоны, сыворотки, шампуни и солнцезащитные продукты. Современное оборудование гарантирует высокую производительность и значительную экономию энергоресурсов и сырья», — приводит donland.ru комментарий главы регионального минпромэнерго.

Реализация проекта позволит создать около 175 новых рабочих мест.

Международная промышленная выставка «Иннопром-2026» открылась сегодня, 6 июля, в Екатеринбурге. Ростовскую область на форуме представляет делегация во главе с министром промышленности и энергетики Ростовской области Андреем Савельевым. В рамках визита донские участники планируют посетить пленарные заседания, обсудить актуальные направления промышленной мобильности и внедрения автономных систем в производство.

По словам Андрея Савельева, участие в выставке дает региону возможность не только показать свои промышленные достижения, но и установить прямые кооперационные связи с предприятиями из других субъектов Российской Федерации.

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда

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