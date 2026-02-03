Таганрогский камерный театр покажет на областном фестивале спектакль-исследование

В донской столице стартовал XXIII областной театральный фестиваль-конкурс «Мельпомена», организаторами которого выступил Союз театральных деятелей РФ.

Профессиональные театральные коллективы Дона выступят на традиционном ежегодном театральном фестивале-конкурсе «Мельпомена», организованном Союзом театральных деятелей России. Таганрог на фестивале представит АНО «Таганрогский камерный театр».

В течение месяца, до 6 марта, в рамках фестиваля состоятся 11 постановок ведущих театров Ростовской области. Таганрогский камерный театр 15 февраля представит на суд зрителя свой спектакль-исследование в одном действии «Инстинкт самосохранения» Марии Кадатской.

По словам замгубернатора Дона Андрея Фатеева, «на протяжении ряда лет «Мельпомена» не изменяет своим целям и задачам – сохранять и развивать традиции донского театра, выявлять лучшие творческие работы в различных жанрах и видах театрального искусства».

Торжественная церемония закрытия и награждения победителей «Мельпомены» пройдет 23 марта на малой сцене Ростовского академического театра драмы имени Максима Горького.

Фото: donland.ru