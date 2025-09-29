Таганрогский джаз-оркестр даст концерт в День российского джаза

3 октября таганрогский джаз-оркестр им. В. Парнаха приглашает на концерт, посвященный Дню российского джаза.
Новая программа коллектива, которым руководит Вячеслав Акимов, называется «Всё будет хорошо». Концерт состоится в ДК «Фестивальный», начало в 18 часов. Возможно посещение по Пушкинской карте.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону: +7-988-544-12-59.
Фото Марины Даренской из архива
Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».