Таганрогские волонтеры сплели тысячную маскировочную сеть для участников СВО

Участников движения «Сети Победы Таган» объединило десятки людей разных профессий и возраста.

В Таганроге участники волонтерского движения «Сети Победы Таган» изготовили юбилейную, тысячную маскировочную сеть для бойцов СВО. С этим знаковым событием их поздравил председатель Городской Думы Роман Корякин и его заместитель Валерий Селиванов.

В числе участников «Сети Победы Таган» — люди самого разного возраста и профессий. Но они объединены одной целью — поддержать тех, кто находится на передовой.

«Важность такой помощи и поддержки сложно переоценить: каждая сплетенная сеть — это возможность для бойцов укрыться от врага, спрятать технику и инженерные сооружения, а значит успешно выполнить боевые задачи», — написал в своем ТГ-канале Роман Корякин.

Фото: ТГ-канал Романа Корякина.