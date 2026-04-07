Таганрогские ветераны ВОВ получат выплату ко Дню Победы

В Ростовской области ветераны Великой Отечественной войны получат единовременную выплату в честь 81-й годовщины Победы. Средства в размере 10 тысяч рублей будут назначены автоматически, без необходимости подачи заявлений.

Отделение Социального фонда России по региону уже завершило подготовительную работу, включая уточнение списков получателей и организацию финансирования. В текущем году выплата ко Дню Победы назначена 168 донским ветеранам.

Деньги поступят на счета вместе с пенсией за апрель. Для тех, кто получает пенсию через банки, выплата будет перечислена не позднее 10, 16 или 23 апреля. Ветераны, обслуживающиеся в почтовых отделениях, получат средства в период с 3 по 21 апреля согласно установленному графику доставки.

Фото: donland.ru