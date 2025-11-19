Таганрогские студентки взяли золото и бронзу на чемпионате «Абилимпикс»

Ростовская область продемонстрировала выдающиеся результаты на недавно завершившемся чемпионате «Абилимпикс-2025». Свою лепту в это внесли таганрогские студентки Дарья Левошина и Анастасия Беляева.

В Москве состоялся XI Национальный чемпионат «Абилимпикс». В соревнованиях приняли участие свыше тысячи человек — ученики школ, студенты вузов, работники с ограниченными возможностями здоровья.

Донской край представили студентки ведущих вузов региона — ЮФУ, ДГТУ, Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) и Таганрогского института имени Чехова А.П.

В рамках чемпионата был проведён круглый стол «Развитие движения «Абилимпикс» в высшем образовании», обсудивший актуальные вопросы инклюзивной практики и подготовку кадров. Также впервые были организованы соревнования по презентационным компетенциям высшего образования: «Специалист по финансам общественного сектора» и «Специалист по социальной реабилитации». И все шесть призовых мест заняли наши землячки, причем две медали завоевали студентки факультета психологии и социальной педагогики Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), две – студентки самого РГЭУ (РИНХ), по одной награде пришлось на ЮФУ и ДГТУ.

В компетенции «Специалист по социальной реабилитации» победительницей стала студентка III курса ТИ имени А. П. Чехова Дарья Левошина, а «бронзу» взяла педагог-психолог детского сада № 51 Анастасия Беляева, которая продолжает учебу в своей альма-матер, теперь уже на заочном отделении магистратуры, по направлению «специальная психология и коррекционная педагогика». Эти награды стали прекрасным подарком факультету психологии и социальной педагогики ТИ имени А.П. Чехова к его 40-летию.

Ранее мы рассказали, что школа из Таганрога стала призером всероссийского проекта «Без срока давности».

Фото предоставлено ТИ имени А.П. Чехова