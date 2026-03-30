Главная » Новости Таганрога

Таганрогские спортсмены стали призерами всероссийских соревнований по подводному спорту

На чтение 1 мин Просмотров 25 Опубликовано

На их счету серебряные и бронзовые медали в личном и командном зачетах.

Новости Таганрога

На состоявшемся в Саратове первенстве России по подводному спорту среди юниоров и юниорок, таганрогские спортсмены показали хорошие результаты, завоевав серебряные и бронзовые медали.  

Александр Комоликов стал серебряным призером на дистанции 50 метров в нырянии в ластах в длину и бронзовым — на дистанции 50 метров плавания в ластах.  В составе сборной команды Ростовской области таганрогские спортсмены стали призерами в эстафетном плавании: 3-е место в эстафете 4х100 метров и 4х50 метров в плавании в ластах (Комоликов Александр, Кривой Артем, Белиба Иван, Альбицкий-Семенов Никита). Ещё один таганрогский пловец Андрей Мухин выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

Все спортсмены являются учащимися спортшколы №2.

Фото: ВК «Таганрог спортивный»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости подводное плавание спорт Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru