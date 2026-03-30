Таганрогские спортсмены стали призерами всероссийских соревнований по подводному спорту

На состоявшемся в Саратове первенстве России по подводному спорту среди юниоров и юниорок, таганрогские спортсмены показали хорошие результаты, завоевав серебряные и бронзовые медали.

Александр Комоликов стал серебряным призером на дистанции 50 метров в нырянии в ластах в длину и бронзовым — на дистанции 50 метров плавания в ластах. В составе сборной команды Ростовской области таганрогские спортсмены стали призерами в эстафетном плавании: 3-е место в эстафете 4х100 метров и 4х50 метров в плавании в ластах (Комоликов Александр, Кривой Артем, Белиба Иван, Альбицкий-Семенов Никита). Ещё один таганрогский пловец Андрей Мухин выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

Все спортсмены являются учащимися спортшколы №2.

Фото: ВК «Таганрог спортивный»