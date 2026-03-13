Таганрогские спортсмены стали победителями всероссийских соревнований по карате

На их счету пять золотых медалей.

В Уфе состоялся всероссийский Кубок по боевым единоборствам «Комбат» и Всероссийские соревнования по всестилевому карате, на которых в составе сборной Ростовской области успешно выступили спортсмены из Таганрога.

В категории 23 года (до 80 кг) таганрожец Владимир Иванов занял первые места в полном контакте в средствах защиты, по микс врестлингу и по микс комбату. Также спортсменка из Таганрога Валентина Потехина (23 года) завоевала золотые медали в категории до 64 кг в полном контакте в средствах защиты, и по микс врестлингу.

Спортсменов тренирует Владимир Копылов.

Фото: ВК «Таганрог спортивный»