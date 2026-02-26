Таганрогские школьники стали призерами областных соревнований по бесконтактному регби

Команда школы №37 заняла третье место в одной из конференций «Ростсельмаш- Школьная лига».

В Таганроге на состоявшихся 24 февраля на территории Дворца спорта «Авангард» «СШОР №13» областных соревнованиях успешно выступили юные регбисты школы №37.

Команда учащихся 3-4-х классов завоевала почетное третье место в финале Западной конференции открытых соревнований по бесконтактному регби среди школ Ростовской области «Ростсельмаш-Школьная лига» сезона 2025-2026 годов.

В четвертьфинале команда 37-й школы переиграла юных регбистов из таганрогской школы №23, в полуфинале уступили школе №3 из Мясниковского района, а в борьбе за бронзу были сильнее регбистов из Аксайского района.

Фото: ВК «Таганрог спортивный».