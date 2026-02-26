Главная » Новости Таганрога

Таганрогские школьники стали призерами областных соревнований по бесконтактному регби

На чтение 1 мин Просмотров 32 Опубликовано

Команда школы №37 заняла третье место в одной из конференций «Ростсельмаш- Школьная лига».

Новости Таганрога

В Таганроге на состоявшихся 24 февраля на территории Дворца спорта «Авангард» «СШОР №13» областных соревнованиях успешно выступили юные регбисты школы №37.

Команда учащихся 3-4-х классов завоевала почетное третье место в финале Западной конференции открытых соревнований по бесконтактному регби среди школ Ростовской области «Ростсельмаш-Школьная лига» сезона 2025-2026 годов.

В четвертьфинале команда 37-й школы переиграла юных регбистов из таганрогской школы №23, в полуфинале уступили школе №3 из Мясниковского района, а в борьбе за бронзу были сильнее регбистов из Аксайского района.

Фото: ВК «Таганрог спортивный».

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости регби спорт Таганрог школы Таганрога
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru