Таганрогские общественники могут рассчитывать на грант до 2,5 млн рублей

Таганрогские общественные организации могут получить гранты губернатора Ростовской области. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Прием заявок от социально-ориентированных некоммерческих организаций (НКО) стартовал 10 марта. Организатор конкурса — АНО «Агентство развития гражданских инициатив Ростовской области». Общий объём финансирования — более 94 млн рублей. Максимальный размер одного гранта — 2,5 млн рублей. На средства гранта таганрогские НКО могут реализовать важные социальные программы и проекты при поддержке регионального бюджета.

Срок подачи заявок — до 14 апреля 2026 года. Требования к участникам зависят от запрашиваемой суммы. По словам Светланы Камбуловой, таганрогские НКО традиционно показывают высокие результаты в грантовых конкурсах. Только в прошлом ими было реализовано семь грантовых проектов.

Сайт грантового конкурса: ростов.гранты.рф, ВКонтакте: vk.com/cida_rr Telegram: t.me/ANOargiRO Одноклассники: ok.ru/group/7000.

Фото: tagancity.ru (из архива).

