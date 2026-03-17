Таганрогские общественники могут рассчитывать на грант до 2,5 млн рублей

Объявлен конкурс среди социально ориентированных НКО.

Таганрогские общественные организации могут получить гранты губернатора Ростовской области. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Прием заявок от социально-ориентированных некоммерческих организаций (НКО) стартовал 10 марта. Организатор конкурса — АНО «Агентство развития гражданских инициатив Ростовской области». Общий объём финансирования — более 94 млн рублей. Максимальный размер одного гранта — 2,5 млн рублей. На средства гранта таганрогские НКО могут реализовать важные социальные программы и проекты при поддержке регионального бюджета.

Срок подачи заявок — до 14 апреля 2026 года. Требования к участникам зависят от запрашиваемой суммы. По словам Светланы Камбуловой, таганрогские НКО традиционно показывают высокие результаты в грантовых конкурсах. Только в прошлом ими было реализовано семь грантовых проектов.

Сайт грантового конкурса: ростов.гранты.рф, ВКонтакте: vk.com/cida_rr Telegram: t.me/ANOargiRO Одноклассники: ok.ru/group/7000.

