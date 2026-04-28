Таганрогские музейщики выступили с докладами на международном чеховском форуме в Крыму

Мероприятие объединило чеховедов из России, Китая и ЮАР.

Сотрудники Таганрогского музея-заповедника выступили на 46-й Международной научно-практической конференции «Чеховские чтения в Ялте», которая прошла с 20 по 24 апреля в Крыму.

На пять дней Ялта стала центром притяжения для исследователей творчества Антона Павловича Чехова. Конференция собрала ведущих филологов-чеховедов, музейных работников, историков, художников и театроведов из России, Китая, Вьетнама и ЮАР. Мероприятие проходило как в очном, так и в онлайн-формате.

Заведующая таганрогским музеем «Домик Чехова» Ольга Нестеренко выступила на пленарном заседании с докладом об архиве таганрогского краеведа Ивана Бондаренко. Заведующая Литературным музеем А.П.Чехова Виктория Кондратьева и старший научный сотрудник Анна Алферьева представили свои работы в онлайн-формате в секции «Драматургия и театр».

Участники конференции отметили, что «Чеховские чтения» в 2026 году стали примером «идеального баланса между наукой и поиском вдохновений». Программа, подготовленная Крымским музеем-заповедником, позволила не только обсудить различные аспекты чеховского наследия, но и познакомиться с достопримечательностями полуострова. Председатель Чеховской комиссии Научного совета Российской академии наук, заведующий кафедрой истории русской литературы МГУ имени М.В.Ломоносова Владимир Катаев высоко оценил как организацию конференции, так и качество представленных исследований.

Источник и фото: ТГЛИАМЗ

