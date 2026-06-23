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Таганрогские музеи участвуют во всероссийской акции «Веди родителей в музей» для держателей Пушкинской карты

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Донские музеи и театры предложили льготные билеты для родителей в период с 1 июля по 15 августа.

Культура

Таганрогский музей-заповедник и Таганрогский художественный музей вошли в список донских учреждений культуры, участвующих во всероссийской акции «Веди родителей в музей», которая действует для держателей Пушкинской карты.

Акция продлится с 1 июля по 15 августа, сообщили в министерстве культуры Ростовской области. Сводить родителей по Пушкинской карте также в Ростовский государственный музыкальный театр, Театр драмы имени Максима Горького, Ростовский областной музей краеведения, Новочеркасский музей истории донского казачества, Старочеркасский и Таганрогский музеи-заповедники, Ростовская государственная филармония, Азовский музей-заповедник, музей-заповедник Танаис, Областной дом народного творчества, Раздорский музей-заповедник и Таганрогский художественный музей.

Чтобы воспользоваться предложением, владельцу Пушкинской карты нужно сначала купить билет в одно из перечисленных учреждений. После этого он может приобрести билеты для своих родителей со скидкой 10%.

Напомним, что номинал Пушкинской карты составляет 5000 рублей, из которых 2000 рублей можно потратить на билеты в кино.

Фото: министерство культуры РО

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Таганрогская правда

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