Таганрогские колледжи вошли в топ-10 в России по зарплатам выпускников

Всего 20 донских средних специальных учебных заведений попали в общероссийский топ рейтинга портала «Работа России», рассказала вице-спикер Госдумы, депутат от Ростовской области Виктория Абрамченко.

Донские колледжи и вузы продемонстрировали высокие позиции в новом рейтинге портала «Работа России», составленном по уровню трудоустройства и заработной платы выпускников. В общероссийский топ вошли 20 из 129 представленных в списке учреждений среднего профессионального образования региона.

Колледж при Южном федеральном университете занял второе место в отрасли «Индустрия робототехники». Ростовский-на-Дону автодорожный колледж (Матвеево-Курганский филиал) стал четвертым в категории «Строительство», а Донской банковский колледж — пятым в сфере «Туризм и сфера услуг». Новочеркасский технологический техникум-интернат Минтруда России вошел в пятерку лучших в России по профессиональному обучению и реабилитации инвалидов. Седьмое место в транспортной отрасли занял морской колледж Института водного транспорта им. Г. Я. Седова.

Восьмую позицию разделили Таганрогский колледж морского приборостроения (электронная промышленность) и Таганрогский техникум машиностроения и металлургии «Тагмет» (металлургия). Наибольшее число колледжей региона представлено в сферах машиностроения (20 заведений), сельского хозяйства, туризма и сферы услуг (по 21 колледжу), а также строительства (16 колледжей).

В топ-20 по различным направлениям также вошли Волгодонский техникум МИФИ (11-е место в «Атомной отрасли»), Новочеркасский геологоразведочный колледж (12-е место в «Горнодобывающей отрасли»), Донецкое многопрофильное профессиональное училище № 50 и Новошахтинский технологический техникум (13-е и 14-е место в легкой промышленности). В список попали и другие учреждения, включая техникумы Ростовского государственного университета путей сообщения, Таганрогский металлургический техникум, Каменский химико-механический техникум, Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий, Каменский техникум строительства и автосервиса и Каргинский аграрно-технологический техникум им. В. Е. Теплухина.

Среди 30 донских вузов Южный федеральный университет стабильно занимает высокие позиции: четвертое место в «Истории и археологии» и пятое в «Изобразительном и прикладных видах искусств». Вуз также отмечен в естественных науках и инженерных технологиях: седьмое место в «Авиационной и ракетно-космической технике» и «Компьютерных и информационных науках», восьмое в «Аэронавигации и эксплуатации авиационной и ракетно-космической техники», а также в «Нанотехнологиях и наноматериалах». Донской государственный аграрный университет лидирует по «Образованию и педагогическим наукам». Южно-Российский государственный политехнический университет им. М. И. Платова занимает шестые места в «Компьютерных и информационных науках» и «Машиностроении». Донской государственный технический университет находится на седьмом месте в «Технике и технологиях наземного транспорта» и на восьмом в «Техносферной безопасности и природообустройстве».

Рейтинг составлен в рамках нацпроекта «Кадры» на основе доли трудоустроившихся выпускников через два года после окончания обучения и их медианного дохода. Показатели рассчитывались по выпускникам 2023 года.

