Таганрогские гиревики завоевали полный комплект наград в Ярославле

Таганрогские гиревики успешно выступили на Всероссийских соревнованиях в Ярославле, завоевав полный комплект наград в категории «Мастерс».

С 6 по 10 ноября трое спортсменов из Таганрога продемонстрировали высокий уровень подготовки, вернувшись домой с медалями различного достоинства.

В дисциплине «Рывок» Владимир Серяков стал обладателем бронзовой, а Елена Рыбалкина — серебряной медалей. Невероятный результат показал Александр Попивненко, взяв сразу три медали: золото в «Толчке», серебро в эстафете и бронзу в «Рывке».

Таким образом, каждый представитель таганрогской команды поднялся на пьедестал почета. Этот результат подтверждает стабильно высокие показатели таганрогских спортсменов на всероссийском уровне и демонстрирует эффективность их подготовки к соревнованиям.

Фото ВК «Таганрог спортивный»