Таганрогские баскетболисты победили на областных соревнованиях по стритболу

Таганрогские баскетболисты Александр Могилев, Алексей Лукашов, Михаил Стонога и Владислав Ручкин стали победителями соревнований по стритболу среди мужских команд.

Соревнования проводились в рамках Спартакиады Дона-2025 в Ростове-на-Дону, на гребном канале «Дон».

Ранее, в начале сентября, эти же наши земляки в составе сборной команды Таганрога представляли Ростовскую область на VIII Всероссийской спартакиаде трудящихся, состоявшейся в Калуге. В соревнованиях по баскетболу 3х3 участие приняли 20 команд со всей страны. Таганрожцы, выступавшие в спортивной форме АО «ТАГМЕТ», вошли в число призеров.

Поздравляем наших ребят и желаем им новых побед!

Фото: ВК «Таганрог спортивный»