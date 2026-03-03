Таганрогская студия пластического движения «32» представила спектакль «Сквозь шторм» по повести Маркеса

Премьера постановки состоялась в большом зале студенческого клуба ИТА ЮФУ в Таганроге. Режиссёр-постановщик спектакля — Марина Дрень, а хореографом выступил Олег Шевченко.

Внутренняя опора

Этот спектакль создан по мотивам произведения Габриэля Гарсиа Маркеса «10 дней в море без еды и воды». Без слов и пауз — музыка и движение, потрясающая игра света, эмоции, чувства, много энергии, немножко юмора, сольные номера актеров: всё сплеталось в такое яркое повествование, что не хотелось отводить глаз от сцены.

После особенно ярких эпизодов в зале то и дело раздавались аплодисменты.

Повесть Маркеса основана на реальной истории колумбийского военного моряка, которую в 1955 году опубликовали в газете «Эль-Экспетадор». Моряк с трудом выжил, проведя десять дней на плоту без провианта после того, как его смыло волной с борта эсминца во время шторма.

В конце премьеры, когда зал аплодировал стоя, Марина Дрень отметила, что в спектакле задействована музыка молодого таганрогского композитора Александры Волченко, и выразила надежду, что в следующий раз это сотрудничество продолжится и обретет больший масштаб. Также она поблагодарила актера театра имени А.П. Чехова Виктора Журавлева за помощь в постановке сценического боя (речь об эпизоде с дракой матросов в портовом кабаке, примечание автора).

Марина Дрень (она не только режиссёр, но также актёр кино и театра имени А.П. Чехова), рассказала, что произведение Маркеса, которое легло в основу постановки, прочитала еще прошлой весной.

«Мы обсудили сюжет с Олегом Шевченко, и я предложила ребятам в студии: прочитайте, подумайте, нравится вам этот материал, или нет? Чем он меня зацепил? Человек может спасти себя только сам, если верит в то, что с ним будет все хорошо. Когда есть силы внутри, внутренняя опора каждого — на свой стержень, на личную уверенность, на силы, на помощь Бога, на доверие миру», — рассказывает режиссёр.

Всё случится!

В процессе постановки спектакля студия «32» приобрела много нового опыта. Ранее студия представляла преимущественно пластические спектакли. В этой премьере — много танца, джаз в некоторых эпизодах: по словам Марины Дрень, это «сложный материал». Олег Шевченко кропотливо работал в качестве хореографа.

Новый спектакль стал совместным творчеством. Все ребята вносили свои предложения.

«Мы собрали много этюдов, начали «разминать» этот материал в сентябре. Потом «переключились» на другой наш спектакль, «Песок моих желаний», съездили в Петербург на фестиваль, и вернулись студийцы очень усталые. Однако меня так вдохновила наша победа в Петербурге (IV всероссийский молодежный фестиваль «Город Петра, город сказок», у студии «32» – диплом лауреата II степени, примечание автора), что захотелось участвовать в фестивале студенческих театров «Роли» в Ростове», — поясняет Марина.

У студии оставалось всего пять дней, чтобы представить короткий вариант будущего спектакля. Марина Дрень рассказывает — в процессе подготовки хорошо подготовили материал, и она поняла, что у ребят всё «случится», и задумки воплотятся. С фестиваля в Ростове за свою новую работу студия «32» привезла гран-при.

С декабря возобновились репетиции. Без перерывов не обошлось — Новый год, студенты уезжали на каникулы, потом началась сессия. Марину Дрень приглашали на съемки, у неё проходили гастроли с театром имени А.П. Чехова.

«В перерывах между моими отлучками мы работали помногу. Как взрослые артисты, ребята приходили с утра в студклуб, приносили с собой обеды, забыли про семейные праздники, про дни рождения, про походы в гости, встречи с друзьями. В спектакле занято много «старичков», студийцев и несколько человек совершенно новых. Это классно, что они влились и почувствовали общее настроение, подключились к работе и «пахали» вместе со всеми, на одном уровне», — отмечает режиссер студии «32».

Дебют и соло со шваброй

Двое актеров студии «32» тоже поделились с «Таганрогской правдой» своими впечатлениями от спектакля и работы в студии.

Студентка II курса ИУЭС ЮФУ Диана Огай (она собирается стать переводчиком) отметила, что спектакль насыщен яркими эмоциями, а команда очень старалась на премьерном показе.

«У спектакля два акта. В первом мы играли девушек в порту, которые встречались с матросами, а потом провожали их в море. Когда несколько моряков из оказавшихся за бортом утонули, а один остался в живых, мы стали «морем», его волнами и «манили», «уговаривая» главного героя, чтобы он сдался, и простился с жизнью. Он всё-таки выжил, вернулся на землю, к сожалению, без своих товарищей», — рассказала о своей роли Диана.

Девушка занимается всего три месяца. «Сквозь шторм» — это её дебют на сцене. Диана Огай поделилась, что занятия в студии пластического движения помогают раскрепощению. Студентке ЮФУ очень нравится команда «32»: она отлично общается, заряжаясь энергией, и насыщает свои учебные будни яркими эмоциями.

А Лев Панков — «старожил» студии. Он окончил учебу на ИКТИБ ЮФУ в этом году. Вначале учился по специальности инженера–программиста, в магистратуре изучал дизайн информационных систем. Лев занимается в студии «32» четвертый год. И каждый год — премьера большого спектакля и еще ряд небольших постановок.

Его персонаж в новом спектакле — один из моряков, «ботаник» в очках.

«Скромный в общении с прекрасным полом, но в душе зажигательный, любящий, опирающийся на своих друзей и готовый ради них на всё, — поведал Лев Панков о характере своего героя. – Учусь, расту: пришел на театральные занятия юнцом, который слабо мог показать что-то сценически, а теперь мне доверяют какие-то сольные моменты. Сегодня состоялся танец со шваброй», — поделился он впечатлением о театре.

Лев рассказал — занятия в студии приносят душевное спокойствие, радость, наслаждение от работы в коллективе с прекрасным, чутким и увлеченным творчеством режиссером.

Борьба с собой

Марине Дрень кажется, что новый спектакль получился задорным, веселым в первой его части, философским — во второй. И она считает замечательным, что постановка вышла двухчастной. В спектаклях студии прошлых лет веселые сцены перемежались с грустными, и действие менялось довольно плавно.

«А тут первая часть — это жизнь, а вторая — работа над собой, борьба с собой, со своими страхами, преодоление себя. Мне кажется, очень важно, чтобы люди понимали -нельзя останавливаться на полпути, сдаваться. В сложной ситуации, в самые темные времена нам кажется, что ничего не получится, мы умрем, ничего не добьемся. Но совсем рядом та грань, когда может получиться выпрыгнуть из своей усталости, боли, обиды. У каждого из нас свои «штуки», — замечает Марина Дрень.

Маркеса она очень любит за его образы, за то, как его читает, погружаясь в материал полностью, за то, как захватывает действие.

«Надеюсь привить и ребятам свою любовь к хорошим драматургам, писателям. Чтобы они развивались не только физически, но и духовно, морально, знали, что читать, что смотреть, к чему стремиться», — отмечает режиссёр.

Марина ДАРЕНСКАЯ