Таганрогская школа № 3 имени Ю.А. Гагарина провела межрегиональный телемост с школами, носящими имя первого космонавта

Онлайн-встреча объединила образовательные организации из 12 субъектов страны.

#Образование

Накануне Дня космонавтики 12 апреля таганрогская школа № 3 имени Ю. А. Гагарина провела уникальную межрегиональную онлайн-встречу. Мероприятие под названием «Почему школа носит имя Ю. А. Гагарина» объединило образовательные организации из 12 регионов России, носящие имя первого космонавта планеты.

В числе участников были школы и учреждения из Смоленска, Кузнецка, станицы Бесскорбной Краснодарского края, Канска, Калининграда, Дивногорска, Батайска, Иркутска, Ярославля, поселка Ванино Хабаровского края, рабочего поселка Вычегодский Архангельской области, а также представители образовательных организаций из Ржева.

Участники поделились своими историями, проектами и планами, направленными на популяризацию космической тематики среди учащихся. Школы продемонстрировали широкий спектр деятельности: создание музеев космонавтики, проведение тематических олимпиад, организацию встреч с ветеранами космической отрасли и внедрение инновационных образовательных программ, вдохновленных освоением космоса.

Мероприятие укрепило связи между учреждениями и вдохновило подрастающее поколение на изучение астрономии и космонавтики.

«И, конечно, все участники онлайн‑встречи ещё раз доказали: имя Ю. А. Гагарина — это не просто табличка на здании. Оно служит стимулом для каждого ученика мечтать о звездах и достигать новых высот!» — написала об этом событии глава Таганрога Светлана Камбулова.

Фото: канал в МАХ Светланы Камбловой

