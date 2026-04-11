Глубину у причала в порту Таганрога увеличили для приема судов «Метеор» и туристических лайнеров

В морском порту Таганрога завершены дноуглубительные работы у причала № 9, что обеспечило необходимые глубины для приема пассажирских и скоростных судов. Как сообщает PortNews со ссылкой на пресс-службу ФГУП «Росморпорт», работы выполнялись собственными силами предприятия.

Для восстановления проектных глубин в 3,3 метра использовался земкараван на базе многочерпакового земснаряда «Кубань-2». В ходе операции было извлечено свыше 20 тысяч кубометров грунта. Эти меры, наряду с проведенной ранее модернизацией самого плавучего причала, позволят принимать скоростные суда типа «Метеор-120Р» и более крупные туристические лайнеры, такие как «Мустай Карим», с осадкой до трех метров. Ранее на причале были установлены дополнительные трап-сходни для удобства и безопасности всех пассажиров, включая маломобильных граждан.

В ближайшей перспективе предприятие планирует приступить к поддержанию глубин на Таганрогском подходном канале. Для этого будет задействован земкараван на базе земснаряда «Северо-Западный-503». Суммарный объем дноуглубительных работ в акватории порта в текущем сезоне, по прогнозам, превысит один миллион кубометров.

Фото пресс-службы Росморпорта

