Таганрогская общественная организация «Мы есть» вошла в число победителей городского конкурса социально значимых программ

Она получит средства на реализацию проекта «Русские ремёсла. Семейные традиции и творчество».

По итогам городского конкурса на получение субсидий для реализации значимых социальных программ в число победителей вошла Таганрогская городская общественная организация родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства «Мы есть», которая получила финансирование для проекта «Русские ремёсла. Семейные традиции и творчество».

На торжественном мероприятии участники представили свои творческие номера и результаты работы. Педагоги, волонтёры и организаторы внесли значительный вклад в создание условий для всестороннего развития детей и их приобщения к культурному наследию края. Проект предоставил уникальные возможности для детей с особыми потребностями и их семей познакомиться с традиционным русским искусством и народными промыслами.

Глава Таганрога Светлана Камбулова подчеркнула важность поддержки общественных объединений родителей детей-инвалидов:

«Продолжим оказывать всестороннюю поддержку таким инициативам, направленным на улучшение качества жизни детей с инвалидностью и их семей. Верю, что совместными усилиями мы сможем создать благоприятные условия для раскрытия потенциала каждого ребёнка», — сказала глава города.

Фото: администрация Таганрога