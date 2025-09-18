Таганрогская команда «Спасатели-61» стала финалистом Всероссийской «Зарницы 2.0»

Команда «Спасатели-61» из Таганрогского механического колледжа стала финалистом Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Финал самого масштабного патриотического проекта Движения Первых состоялся в городе-герое Волгограде.

С марта 2025 года школьники и студенты колледжей проходили командные испытания и соревновались в индивидуальных условно военных специальностях. На муниципальном этапе в Таганроге в игре приняли участие более тысячи человек.

В финале наш город, Ростовскую область и Южный федеральный округ достойно представил отряд «Спасатели-61» под руководством наставника Дарьи Кашевской. Ребята показали высочайший уровень овладения военными специальностями командира, штурмовика, медика, оператора БПЛА, военкора, политрука, сапера.

Наша команда преодолела комбинированный марш протяженностью 15 километров, форсировала реку, выходила на ночные дежурства и вылазки по пересеченной местности и одержала победу в военно-тактической игре в составе армии «Волга».

«Особые поздравления — участнику команды Роману Ковальчуку, получившему «золотой шеврон» как лучший юный политрук страны. Мы гордимся вами, ребята! Вы достойный пример для всей молодежи Таганрога», — отметила глава города Светлана Камбулова.

