Главная » #В стране

Таганрогская команда «Спасатели-61» стала финалистом Всероссийской «Зарницы 2.0»

На чтение 1 мин Опубликовано

Команда «Спасатели-61» из Таганрогского механического колледжа стала финалистом Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Финал самого масштабного патриотического проекта Движения Первых состоялся в городе-герое Волгограде.

#В стране

С марта 2025 года школьники и студенты колледжей проходили командные испытания и соревновались в индивидуальных условно военных специальностях. На муниципальном этапе в Таганроге в игре приняли участие более тысячи человек.

В финале наш город, Ростовскую область и Южный федеральный округ достойно представил отряд «Спасатели-61» под руководством наставника Дарьи Кашевской. Ребята показали высочайший уровень овладения военными специальностями командира, штурмовика, медика, оператора БПЛА, военкора, политрука, сапера.

Наша команда преодолела комбинированный марш протяженностью 15 километров, форсировала реку, выходила на ночные дежурства и вылазки по пересеченной местности и одержала победу в военно-тактической игре в составе армии «Волга».

«Особые поздравления — участнику команды Роману Ковальчуку, получившему «золотой шеврон» как лучший юный политрук страны. Мы гордимся вами, ребята! Вы достойный пример для всей молодежи Таганрога», — отметила глава города Светлана Камбулова.

Фото: Движение Первых

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Всероссийские соревнования Зарница механический колледж Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru