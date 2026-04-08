Таганрог услышит произведения современных композиторов Евразии

Музыканты-педагоги и учащиеся Таганрогской детской музыкальной школы им. П.И. Чайковского представят концерт «Композиторы Евразии – детям».

Наш город присоединился к уникальному международному просветительскому проекту «Композиторы Евразии – детям». Автор и руководитель проекта – композитор, пианистка, лауреат всероссийских и международных конкурсов, член Союза композиторов России и Российского музыкального Союза, председатель Союза композиторов Евразии Жанна Габова. Жанна уже для многих людей и городов стала проводником в мир межкультурного диалога, помогла объединить многоголосие евразийского культурного пространства. Теперь она станет нашей гостьей.

Погружение в современную музыку – это отличная возможность отправиться в уникальное музыкальное путешествие по странам Евразии и почувствовать неповторимый колорит разных культур.

Все, у кого есть интерес, желание и возможность посетить мероприятия международного проекта, приглашаются в большой концертный зал Таганрогской детской музыкальной школы имени П. И. Чайковского (пер. Украинский, 8).

15 апреля в 15.30 состоится творческая встреча с Жанной Габовой, 16 апреля в 18.00 – концерт «Композиторы Евразии – детям», представляющий палитру современной музыки евразийского континента в исполнении воспитанников и преподавателей музыкальной школы. Вход – свободный.

Фото предоставлено ТДМШ им. П.И. Чайковского

