Таганрог участвует в народном голосовании «Город с самой интересной архитектурой»

Проектная дирекция Министерства строительства и ЖКХ РФ запустила рубрику «Город с самой интересной архитектурой» и приглашает всех принять участие в народном голосовании, сообщает региональный Минстрой.

Цель проекта — показать красоту российских городов и вдохновить на путешествия.

В рубрике представлены и города Ростовской области — Таганрог, Ростов, Азов, Новочеркасск, Волгодонск и Белая Калитва.

«Пётр I основал Таганрог в 1698 году, на пять лет раньше Санкт-Петербурга. В Таганроге свои уникальные солнечные часы. Они были установлены у Депальдовской лестницы в 1833 году. В городе есть музей градостроительства и быта — уменьшенная копия Ярославского вокзала. Архитектор у них один и тот же — Фёдор Шехтель. Изюминкой города стал Дворец Н.Д. Алфераки — памятник архитектуры федерального значения. В нём находится Историко-краеведческий музей», — такое описание дано приморскому городу.

Проголосовать за Таганрог можно в Telegram-канале Проектной дирекции Минстроя. Анонимный опрос о городах с самой интересной архитектурой Ростовской области пока собрал 179 голосов. Лидирует Ростов — за донскую столицу проголосовал 51% участников. Таганрог — на втором месте с 17%. Поможем нашему городу стать лидером? Присоединяйтесь к голосованию!