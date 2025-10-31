Таганрог станет участником первого Всероссийского фестиваля «Русской кухни» на Дону

Масштабный форум будет проходить в городах и районах Ростовской области с 1 по 14 ноября.

В течение двух недель в рамках фестиваля состоятся тренинги, мастер-классы от шеф-поваров и тематические вечера. Кафе и рестораны, участвующие в форуме, разработали специальные меню, включающие блюда русской кухни, в том числе донские блюда и вина. Их предложат посетителям в дни проведения фестиваля.

Таганрог присоединится к «Русской кухне» на Дону 9 ноября. В 13.300 в ресторане Gorsky состоится мастер-класс по приготовлению пельменей.

Какие мероприятия фестиваля могут посетить таганрожцы, отправившись в донские города и поселки?

1 ноября в 14.00 в усадьбе «Донская рыба» хутора Калинин Мясниковского района проведут мастер-класс по приготовлению донской ухи. В Батайске на аллее по улице Кирова 1 ноября развернется ярмарка.

1 и 2 ноября в 12.00 ресторан «Донской» хутора Пятихатки Неклиновского района примет детей на мастер-классы по лепке вареников.

Насыщенная программа подготовлена донской столицей. 4 ноября в 15.00 ростовский ресторан «Печи и истории» проведет благотворительный кулинарный мастер-класс для детей-инвалидов. В 14.00 в кафе «Ковбой» научат готовить блины. 6 ноября в 14.00 пройдет тренинг «Искусство приготовления русских блюд» и мастер-класс по сборке курника. 9 ноября в 14.00 кондитерская «Счастье в тортах» приглашает на мастер-класс по приготовлению пряников.

В Каменске-Шахтинском 8 и 14 ноября ресторан «Петровский сад» организует тематический вечер с дегустацией блюд русской кухни.

Всего в фестивале участвует 31 заведение региона, причем 23 из них подготовили специальное меню с блюдами традиционной русской кухни.

«Наша кухня славится простыми и сытными блюдами, такими как щи, борщ, уха, пельмени, блины, пироги и разнообразные каши. Традиционно они готовятся из доступных продуктов — злаков, ягод, рыбы, грибов, корнеплодов и зелени, что делает донскую кухню не только вкусной, но и полезной. Русская кухня активно развивается и сегодня, оставаясь востребованной и популярной, как в России, так и во всем мире», — рассказала директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Гелас и пригласила жителей Дона посетить мероприятия фестиваля.

Подробную программу форума смотрите здесь

Фото: donland.ru из архива