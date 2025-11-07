Главная » Новости Таганрога

Таганрог стал площадкой для проведения семинара по обмену опытом муниципального управления

В нем приняли участие представители органов местного самоуправления ДНР и Херсонской области.

Сегодня в Таганроге состоялся семинар-совещание для представителей органов местного самоуправления воссоединенных регионов России на тему «Вопросы законодательного регулирования деятельности органов местного самоуправления в рамках единой системы публичной власти». Инициатором мероприятия выступил Комитет по местному самоуправлению, административно-территориальному устройству и межпарламентскому сотрудничеству Законодательного собрания Ростовской области.

Встреча предоставила возможность участникам обменяться опытом и передовыми практиками в области муниципального управления и законотворчества, а также оказать поддержку новым регионам в процессе интеграции в российское правовое пространство, рассказал в своих соцсетях председатель Городской Думы Таганрога Роман Корякин.

В ходе семинара делегации из Донецкой народной республики и Херсонской области ознакомились с работой многофункционального центра Таганрога, изучили практику реализации законодательства в сфере государственных и муниципальных закупок, а также узнали о деятельности контрольно-счетных органов.

С докладами выступили председатель Контрольно-счетной палаты Таганрога Ольга Субботина, начальник управления закупок администрации города Таганрога Наталья Субботина и директор МФЦ Таганрога Наталья Селезнева.

«Уверен, что полученные сегодня знания будут полезны коллегам как в теоретическом, так и в практическом плане», — подчеркнул Роман Корякин.

