Таганрог принял участие в межрегиональном «чеховском» библиомосте

В нем приняли участие 15 библиотек и музеев, носящих имя Чехова.

Заместитель директора по развитию Таганрогского музея-заповедника Оксана Юрченко и заведующая мемориальным музеем «Домик Чехова» Ольга Нестеренко приняли участие в межрегиональном библиомосте «С именем Чехова. Формирование инклюзивной культуры региона и продвижение чтения библиотеками, носящими имя писателя». Об этом говорится на сайте ТГЛИАМЗ.

Онлайн-форум собрал представителей 15 чеховских библиотек и музеев из различных регионов России – от Калининграда до Благовещенска. Организатором выступила Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени А.П. Чехова.

Два ведущих чеховских центра России – Таганрогский музей-заповедник и Дом-музей А.П. Чехова в Ялте Крымского музея-заповедника представили свои лучшие наработки последних лет. В частности, представители Таганрога познакомили коллег с опытом работы Таганрогского музея-заповедника по сохранению и приумножению чеховского наследия, а также развитию музейного дела на родине великого писателя.

Отдельное внимание она уделила вопросам социальной интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в рамках реализации мероприятий программы «Доступная среда».

Фото: ТГЛИАМЗ