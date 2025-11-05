Главная » Город

Таганрог стал одним из победителей регионального этапа V Международной премии #МЫВМЕСТЕ

На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Таганрог взял первенство в номинации «Территория», победа в которой присуждается за лучшую комплексную программу поддержки некоммерческого сектора, добровольчества и благотворительности.

Город

Главная цель премии — поддержать и отметить лучшие практики и инициативы, меняющие жизнь людей к лучшему. В Ростове прошла встреча губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря с победителями и призерами регионального этапа. В мероприятии приняла участие глава Таганрога Светлана Камбулова, которая отметила, что победа нашего города – это признание успеха работы по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций.

Сейчас в Таганроге зарегистрировано более 300 таких организаций различной направленности. Каждая из них получает разные виды поддержки. Ежегодно городская администрация помогает местным НКО готовить документацию для участия в грантовых конкурсах и программах культурного развития.

«Важным показателем успешной работы с некоммерческим сектором является высокая активность местных компаний и бизнеса. В частности, ярким примером успешного сотрудничества стало создание проекта «Таганрогский трамвай», реализованного вместе с компанией «Синара-ГТР». Этот проект вырос в целый туристический бренд, привлекающий туристов и повышающий имидж города» , — отметила Светлана Камбулова.

Фото tagancity.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости премия #МЫВМЕСТЕ Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru