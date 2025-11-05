Таганрог стал одним из победителей регионального этапа V Международной премии #МЫВМЕСТЕ

Таганрог взял первенство в номинации «Территория», победа в которой присуждается за лучшую комплексную программу поддержки некоммерческого сектора, добровольчества и благотворительности.

Главная цель премии — поддержать и отметить лучшие практики и инициативы, меняющие жизнь людей к лучшему. В Ростове прошла встреча губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря с победителями и призерами регионального этапа. В мероприятии приняла участие глава Таганрога Светлана Камбулова, которая отметила, что победа нашего города – это признание успеха работы по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций.

Сейчас в Таганроге зарегистрировано более 300 таких организаций различной направленности. Каждая из них получает разные виды поддержки. Ежегодно городская администрация помогает местным НКО готовить документацию для участия в грантовых конкурсах и программах культурного развития.

«Важным показателем успешной работы с некоммерческим сектором является высокая активность местных компаний и бизнеса. В частности, ярким примером успешного сотрудничества стало создание проекта «Таганрогский трамвай», реализованного вместе с компанией «Синара-ГТР». Этот проект вырос в целый туристический бренд, привлекающий туристов и повышающий имидж города» , — отметила Светлана Камбулова.

Фото tagancity.ru