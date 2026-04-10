Таганрог стал частью гастрольного маршрута ансамбля танца народов Кавказа «Молодость Дагестана»

В Ростовской области выступления коллектива пройдут в семи городах.

В донском регионе проходит гастрольный тур ансамбля «Молодость Дагестана» в рамках федеральной программы «Мы — Россия». Зрителей ждет масштабная концертная программа «Живая связь времен», представляющая богатую танцевальную культуру народов Кавказа.

Государственный заслуженный ансамбль танца народов Кавказа «Молодость Дагестана», деятельность которого курирует ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ», выступит в семи городах региона. Помимо Таганрога, коллектив покажет свою программу в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Зернограде, Батайске, Азове и Каменске-Шахтинске. В основе шоу — виртуозные хореографические постановки, яркие национальные костюмы и самобытная музыка, демонстрирующие единство традиций разных народов.

Концерт состоится в Таганроге 14 апреля, в 19.00, в Городском доме культуры. Приобрести билеты в том числе по «Пушкинской карте». Федеральная программа «Мы — Россия» нацелена на укрепление культурных связей между регионами и знакомство жителей страны с лучшими творческими коллективами.

Фото: министерство культуры РО

