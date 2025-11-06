Таганрог присоединится к Единому дню приёмов участников СВО и их близких

«Единая Россия» проведёт на Дону Единый день приёмов участников СВО и членов их семей по вопросам образования.

Встречи состоятся 7 ноября в общественных приёмных партии.

В Таганроге приём пройдёт на площадке общественной приёмной партии «Единая Россия» по адресу: ул. Фрунзе, 59. Записаться можно по телефонам: 8 (8634) 312-861, 312-862.

Добавим, что положения о поддержке участников СВО и членов их семей внесены в народную программу партии.