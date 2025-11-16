Главная » Новости Таганрога

Таганрог принял участников проекта «Герои Дона»

15 ноября Таганрог посетили участники образовательной программы «Герои Дона», сообщила глава города Светлана Камбулова.

Сейчас у ветеранов и военнослужащих СВО начался второй модуль кадровой программы, в ходе которого теория подкрепляется практикой.

«Наши герои знакомятся с успешными муниципальными практиками в сфере развития городской инфраструктуры. В Таганроге особое внимание было уделено инвестиционному проекту по созданию и эксплуатации трамвайной сети», — пояснила Светлана Камбулова.

Участники программы смогли увидеть, как изменилась трамвайная инфраструктура города и оценить влияние проекта на комфорт жителей.

Для гостей также была организована экскурсия по городу с посещением Дворца Алфераки. Побывали гости и на Пушкинской набережной — любимом месте отдыха жителей и гостей Таганрога, где узнали о реализации первого этапа ее благоустройства.

«Такой обмен опытом — важный шаг в реализации намеченных планов участников программы «Герои Дона». Уверена, он даст свои результаты и поможет в их дальнейшей работе», — подчеркнула Светлана Камбулова.

Напомним, старт образовательной программе «Герои Дона», которая является аналогом президентского проекта «Время героев», дал 30 августа 2025 года глава региона Юрий Слюсарь. В проекте участвуют 104 действующих и демобилизованных военнослужащих. По мнению Юрия Слюсаря, обучение поможет им стать частью большой управленческой команды и применить свой опыт и знания на гражданской службе.

Ранее мы рассказывали, что глава Таганрога стала наставником офицера СВО в программе «Герои Дона».

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой

