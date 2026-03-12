Таганрог принял финал областного конкурса талантов среди женщин старше 65 лет

Женщины от 65 до 86 лет продемонстрировали таланты в творческих состязаниях.

В Таганроге состоялся финал 18-го областного конкурса «Красота «золотого» возраста — 2026», собравший женщин старшего поколения со всего региона. Мероприятие, прошедшее под девизом «Цветок единства», в очередной раз доказало, что активность и творческий потенциал не зависят от количества прожитых лет.

Конкурсная традиция зародилась в 2008 году в стенах Таганрогского дома-интерната для престарелых и инвалидов № 2 как камерное событие. Со временем оно выросло до городского, а с 2018 года приобрело статус областного.

В этом году на участие было подано 38 заявок, из которых в финал вышли 20 женщин в возрасте от 65 до 86 лет, причем около 70% финалисток старше 75 лет. 15 участниц представляли муниципальные центры социального обслуживания населения.

В рамках Года единства народов России конкурсантки не только демонстрировали элегантность и таланты, но и делились историями о своих корнях, семейных традициях и культурном многообразии Донского края.

«Поздравляю всех участниц финала! Вы уже победительницы — просто потому, что решились выйти на сцену и подарить зрителям свою неповторимую историю. Горжусь нашими женщинами! Ваш талант, мудрость и жизнелюбие вдохновляют!», — обратилась к конкурсанткам глава Таганрога Светлана Кмбулова.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой