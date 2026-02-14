Таганрог получит 87 млн рублей на жилищные субсидии для молодых семей

Собственное жилье — мечта многих молодых семей. В 2026 году благодаря реализации государственной программы эта мечта станет реальностью для 40 таганрогских семей.

12 февраля Таганрог заключил соглашение с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области о предоставлении субсидии на сумму более 87 млн рублей на улучшение жилищных условий молодых семей.

«Подчеркну, что государственная программа по обеспечению доступным жильем остается одним из самых эффективных инструментов поддержки демографии и закрепления молодых кадров в регионе», — отметила глава города Светлана Камбулова.

Работа по реализации программы уже началась. Специалисты принимают заявления на получение субсидий, консультируют по формированию необходимого пакета документов.

Важно отметить, что выбор квартиры или дома остается за самими семьями. Они могут ориентироваться на собственные предпочтения — близость к работе, детским садам или школам. При этом субсидия покрывает лишь часть стоимости недвижимости. Остаток суммы семья выплачивает самостоятельно или с привлечением ипотечного кредита.

«Сегодня мы делаем все возможное, чтобы как можно больше молодых таганрожцев смогли сказать: «Мы дома!», — подчеркнула глава Таганрога.

