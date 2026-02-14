Главная » Город

Таганрог получит 87 млн рублей на жилищные субсидии для молодых семей

На чтение 1 мин Просмотров 24 Опубликовано

Собственное жилье — мечта многих молодых семей. В 2026 году благодаря реализации государственной программы эта мечта станет реальностью для 40 таганрогских семей.

Город

12 февраля Таганрог заключил соглашение с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области о предоставлении субсидии на сумму более 87 млн рублей на  улучшение  жилищных  условий молодых семей.

«Подчеркну, что государственная программа по обеспечению доступным жильем остается одним из самых эффективных инструментов поддержки демографии и закрепления молодых кадров в регионе», — отметила глава города Светлана Камбулова.

Работа по реализации программы уже началась. Специалисты принимают заявления на получение субсидий, консультируют по формированию необходимого пакета документов.

Важно отметить, что выбор квартиры или дома остается за самими семьями. Они могут ориентироваться на собственные предпочтения — близость к работе, детским садам или школам. При этом субсидия покрывает лишь часть стоимости недвижимости. Остаток суммы семья выплачивает самостоятельно или с привлечением ипотечного кредита.

«Сегодня мы делаем все возможное, чтобы как можно больше молодых таганрожцев смогли сказать: «Мы дома!», — подчеркнула глава Таганрога.

Изображение от rawpixel.com на Freepik

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

молодежь поддержка семей Светлана Камбулова семья Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru