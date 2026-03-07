Таганрог направит 247,3 млн рублей на решение социально значимых задач

Изменения в бюджет Таганрога нынешнего года и на плановый период 2027 и 2028 годов с учетом замечаний депутатов и КСП были утверждены на февральском заседании городской Думы.

С докладом выступила начальник финансового управления Таганрога Анна Демочка. По ее словам, доходная часть бюджета на 2026 год увеличилась на 12,3 млн рублей за счет неналоговых доходов от приватизации муниципального имущества и безвозмездного поступления целевой субсидии из резервного фонда областного правительства на 29,5 млн рублей. Также проектом предлагалось увеличить источник финансирования дефицита бюджета за счет фактически сложившихся целевых остатков (на 1 января 2026 года) на 19,3 млн рублей и за счет средств от продажи акций – на 186,2 млн рублей.

В расходную часть внесено 247,3 миллиона рублей, которые направят на решение социально значимых задач. Выделены средства на приобретение жилья жителям некоторых домов на улице Инструментальной, утратившим его в результате вражеских атак. А также на обустройство территории земельного участка для кладбища (ул. Циолковского, 42, МКУ «Ритуал»), на софинансирование мероприятий по переселению таганрожцев из аварийного жилья. Помимо этого, здесь учтены субсидия ТТУ на возмещение затрат, связанных с оказанием транспортных услуг населению города, средства, предназначенные для субсидий на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы (например, водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и горячего водоснабжения), восстановление средств, зарезервированных на финансовое обеспечение приоритетных нужд бюджета муниципального образования и так далее.

«В 2026 году прогнозируется дефицит бюджета в размере 241,8 млн рублей. Это 4,7% от суммы всех налоговых и неналоговых доходов и не превышает допустимый предел в 10% по бюджетному кодексу», — отметила Анна Демочка.

Основные параметры 2026 года: доходы бюджета – 14 554,2 млн рублей, расходы бюджета – 14 796 млн рублей, прогнозируемый дефицит 241,8 млн рублей. На 2027 год: доходы бюджета – 13 727,1 млн рублей, расходы – 13 701,6 млн рублей, прогнозируемый профицит — 25,5 млн рублей. На 2028 год: доходы бюджета – 12 966,7 млн рублей, расходы – 12 966,7 млн рублей, бюджет прогнозируется без дефицита.

Марина ДАРЕНСКАЯ, фото автора